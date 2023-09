Caso Pogba | emergono nuovi dettagli | l’integratore e la sospensione dello stipendio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Continua a far parlare ildella positività di Paule non potrebbe essere altrimenti, ma Tuttosport riporta ulterioriContinua a far parlare ildella positività di Paule non potrebbe essere altrimenti, ma Tuttosport riporta ulteriori. Sulacquistato e assunto dal centrocampista francese c’era scritto: «Attenzione, doping». La buona fede potrebbe essere la difesa del mediano, ma intanto la Juventus gli sospende loin attesa delle controanalisi.

Non solo, indi conferma della positività e di squalifica, il club potrebbe anche optare per la risoluzione del contratto., tra l'altro è più pagato della rosa, 8 milioni all'anno più 2 di ......rinforzo potrebbe arrivare a gennaio a maggior ragione indi squalifica e conseguente risparmio sul monte ingaggi. Scenari e pensieri che si rincorrono senza sosta alla Continassa, mentre...Juventus alle prese con il, la commissione antidoping fa chiarezza sulla squalifica: 'Ecco cosa rischia'La Juventus è alle prese con il. Il giocatore francese è risultato positivo al testosterone e può ...rischia fino 4 anni di squalifica nelin cui fosse provata, e confermata, una assunzione consapevole del testosterone. Se invece dovesse essere ritenuto colpevole, ma non volontariamente, ...

Pogba rischia uno stop di 4 anni, che diventano 2 nel caso in cui il calciatore riuscirà a dimostrare che non c'è stata intenzionalità. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Polpo ora ha 7 giorni ...