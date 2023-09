Casalbordino | esplosione alla Sabino Esplodenti | 3 operai morti | sequestrata l' azienda teatina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tragedia in provincia di Chieti, dove nella giornata di oggi, mercoledì 13 settembre un'nella fabbricaè costata la vita di tre. l'incidente è avvenuto nel comune di, in un'operante nel settore dello smaltimento di materiale esplosivo e bonifi

...e personale sanitario e in queste ore le cause dell'sono ancora in corso di accertamenti. Le tre vittime di sesso maschile erano originarie di Lanciano (Chieti), di(Chieti) e ...Ho appreso con grande dolore la tragica notizia dell'incidente che è avvenuto a, dove ...tutte le persone coinvolte e rimango in attesa di capire le cause che hanno provocato l'FABBRICA, FORUM H2O: 'PERCHE' IMPIANTO HA RIAPERTO' 13 Settembre 2023- 'Davanti a questa ennesima tragedia che ha coinvolto i lavoratori della Esplodenti Sabino dopo quella ...Inizia così una lunga nota del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua (Forum H2O) in merito all'incidente odierno nella fabbrica di( Chieti ) nel quale sono morte tre persone. '...

Tre vittime il bilancio di una deflagrazione che si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino per cause ancora in corso di accertamenti. Anche nel dicembre del 2020, in un altro incidente ...Un'esplosione poco fa è avvenuta alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. E il primo bilancio provvisorio parla di ...Il primo cittadino: la Sabino Esplodenti aveva ricominciato a lavorare dopo uno stop di un anno e mezzo. La prefettura: evacuate case vicine e strutture ricettive ...