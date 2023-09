Casalbordino CH | esplosione alla Sabino Esplodenti | 3 operai morti | sequestrata l' azienda

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tragedia in provincia di Chieti, dove nella giornata di oggi, mercoledì 13 settembre un'nella fabbricaè costata la vita di tre. l'incidente è avvenuto nel comune di, in un'operante nel settore dello smaltimento di materiale esplosivo e bonifi

fabbrica a: le reazioni della politica ultima modifica: 2023 - 09 - 13T22:03:32+00:00 da... poiché aveva già sfiorato la morte tre anni fa, durante un'presso la stessa azienda. Il 21 dicembre 2020, Giulio avrebbe dovuto trovarsi al lavoro nella fabbrica di, ma un ..."Ho chiesto al mio delegato come si possa rientrare in un'azienda dove in 30 anni ci sono stati 7 morti e 2 incidenti gravi. "E' il mio posto di lavoro" ha risposto. Vuol dire che oggi il lavoro viene ...E lo stabilimento della Esplodenti Sabino aè stato nuovamente e inspiegabilmente teatro di una tragedia, la quarta nello stabilimento abruzzese, con un'che non ha lasciato ...

Scoppio in una fabbrica di smaltimento esplosivi, tre morti. Nel 2020 già 3 vittime nell'azienda RaiNews

Altri tre morti nell'esplosione nella fabbrica Sabino Esplodenti di Casalbordino: incidente simile nel 2020 Virgilio Notizie

Una nuova esplosione che, alle 12.20 ... Fernando Di Nella, 62 anni di Lanciano, Gianluca De Santis, 40 anni di Palata, e Giulio Romano, 56 anni di Casalbordino sono morti nella deflagrazione in ...Fernando Di Nella, 62 anni, Gianluca De Santis, 40 anni, e Giulio Romano, 56 anni, lavoravano alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti) e ieri, 13 settembre, sono rimasti uccisi da un'esplosione ...Erano esperti, attenti e consapevoli dei rischi connessi al loro lavoro, ma qualcosa non ha funzionato, nella tarda mattinata, nel corso di una normale fase di lavorazione di munizionamento. E ...