‘Carta dedicata a te’ | a cosa serve? Tutto quello che serve sapere

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) in merito a questa iniziativa che porta la firma del governo Ad annunciarla, in un primo momento, ci aveva pensato direttamente il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Ovviamente stiamo parlando dellaa te‘. In molti continuano a porsi le solite e giuste domande del tipo: come funziona la ricarica? Quando scade? Come funziona e chi la può avere? Come abbiamo riportato anche in diverse occasioni in passato si tratta di uno strumento che è stato voluto fortemente da parte del governo e che è stato messo a disposizione per le famiglie che ne hanno decisamente molto più bisogno. L’obiettivo èdi poter acquistare beni di prima necessità (di genere alimentare). Requisiti che sono legati all’Isee. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco ...