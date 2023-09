Caro carburanti - Proseguono i rialzi | Brent vicino alla soglia critica per il taglio alle accise

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il trend di rindeiprosegue inesorabile e intanto si stanno per concretizzare le condizioni per far scattare il meccanismo di riduzione delle imposte varato a inizio anno dal governo con il Decreto Trasparenza. In particolare, secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, ilha superato i 92 dollari al barila, "avvicinando così laper l'adozione del decreto sull'accisa mobile". Infatti, il prezzo medio del greggio scambiato a Londra dell'ultimo bimestre "si attesta questa mattina a quasi 77,3 euro/barile, a un soffio dindicata dal Def di 77,4 euro" per introdurre, per l'appunto, l'accisa mobile. Prezzi sempre più su. Nel frattempo, le quotazioni della benzina si mantengono ai massimi da metà novembre 2022, ...

Mentre continuano ad aumentare i listini, il prezzo del greggio dell'ultimo bimestre scambia a quasi 77,3 euro al barile, a un passo dai 77,4 indicati dal decreto Trasparenza per far scattare la riduz ...Caro prezzi, in arrivo bonus e aiuti statali per le fasce più deboli della popolazione: ecco tutte le novità sul nuovo piano del governo.Bonus benzina, come sarà il nuovo sostegno economico contro il caro carburanti. Ecco i dettagli e ciò che si sa su beneficiari, importi e richiesta.