Caro affitti | tornano gli studenti in tenda davanti al Politecnico di Milano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel primo giorno di scuola in Lombardia sono tornate anche le tende in piazza Leonardo Da Vinci,aldi, per protestare contro il. Circa venti persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che la scorsa primavera si accampò sotto le stelle per protestare contro i prezzi troppo alti degli, si sono riunite ieri nel prato di fornte all'ateneo. La ragione è che "non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati", ha spiegato la pioniera del movimento di protesta. Mentre una decina di tende vengono montateall'ateneo, Giovanni Colombo di Rete della Conoscenza racconta che la decisione di tornare è stata "quasi spontanea" perché dopo due mesi di protesta, "i prezzi surimangono ...

Intanto ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha convocato in Comune per venerdì della prossima settimana rettori e studenti per un nuovo incontro sul. approfondimento, la ...A poche settimane dal rientro in università, i collettivi studenteschi tornano a far sentire la propria voce per protestare contro il. E lo fanno ancora una volta accampandosi in piazza Leonardo da Vinci, a Milano, dove lo scorso maggio Ilaria Lamera piantò la sua prima tenda dando il via a un movimento di protesta che ...AVANTI CON LA PROTESTA 13 settembre 2023 08:28 Fotogallery -, tornano le tende davanti al Politecnico di Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - >...Circa venti persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che la scorsa primavera iniziò la protesta in tenda contro il, si sono riunite nel prato intorno alle 17.30 di ieri. 'Non ...

