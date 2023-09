Carburanti | Osnato Fdi | ' stimate frodi per circa 10 mld | indagine conoscitiva è un dovere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A oggi si stimanoper10 miliardi di euro, è unavviare un'nella distribuzione deie, nello specifico, sui fenomeni di evasione dell'Iva e delle accise”. Così Marco, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico e finanziario del partito, a margine della seduta odierna in cui la commissione Finanze ha deliberato l'avvio dell'. "La commissione Finanze - prosegue - si pone l'obiettivo di individuare i profili di responsabilità nellesuiche rappresentano un danno rilevante non solo per l'erario ma anche per i cittadini, ...