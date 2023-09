Caos treni | cancellate centinaia di corse nel Lazio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Dalle prime ore di questa mattina gran parte deidelle linee regionali Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1) e Roma-Viterbo, due dei principali collegamenti su rotaia usati dei pendolari nel, è stata cancellata o soppressa mandando nell'intero servizio sulle direttrici.di passeggeri sono rimasti bloccati per ore sulle banchine in ogni fermata delle province di Viterbo, Rieti e Roma, nonché della stessa area metropolitana della Capitale. Le cancelni, indicate in un Pdf apparso sul sito ditalia alla data del 13 settembre con la dicitura "Riprogrammazione del servizio commerciale", riguardano anche le tratte Roma-Velletri e Roma-Pescara e non si fermano a oggi ma si estendono per lo più ai prossimi giorni, in alcuni casi addirittura fino alla fine ...

Alcuni treni delle linee regionali Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1) e Roma-Viterbo sono stati cancellati creando non pochi disagi ...I passeggeri sono rimasti bloccati per ore sulle banchine in ogni fermata delle province di Viterbo, Rieti e Roma ...Gravi disagi per i pendolari che si devono spostare sulle tratte regionali. Trenitalia: «Stiamo sostituendo le ruote e lubrificando i binari» ...