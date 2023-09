Caos Salernitana | Dia non torna in Italia dopo la convocazione in Nazionale

Intanto perché ha sette punti dopo tre partite giocate contro Lazio, Fiorentina e. In ... In alcuni momenti della partita l'attacco del Lecce sembra governato dal, da un'energia ...In casaprosegue il caso attorno a Boulaye Dia, l'attaccante ha chiesto la cessione alla società e nell'ultimo match non è stato convocato In casaprosegue il caso attorno a Boulaye Dia, l'attaccante ha chiesto la cessione alla società e nell'ultimo match non è stato convocato. De Sanctis ha spiegato la situazione in ......il caso con il gocatore che rischia di essere cedutoL'inizio del campionato non è stato dei migliori con la sconfitta interna (tre a zero) contro la Juventus e il pareggio in casa della...Sembra essere tornati ai tempi pre - Calciopoli :negli spogliatoi a fine partita, dirigenti ... Quella che, dopo lo scandalo di Juve -dello scorso anno, intervenne eccome per calmare ...

Caos Salernitana: Dia non torna in Italia dopo la convocazione in ... ilGiornale.it

Bufera Dia alla Salernitana, non è rientrato in città dopo l'infortunio ... Sport Fanpage

Boulaye Dia lancia un altro segnale di sofferenza alla Salernitana, che nelle ultime ore di mercato gli aveva negato il passaggio in Premier League ...Le ultime ore sono state quelle del caos sostituzioni per il campionato primavera ... di Mourinho che dopo aver pareggiato la prima di campionato in casa contro la Salernitana ha perso le due seguenti ...Boulaye Dia nella bufera alla Salernitana. L’attaccante senegalese dopo l’infortunio in nazionale non è rientrato in città per ...