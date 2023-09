Cantiere “Comune” aspettando l’Università | è countdown Foto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiFa un certo effetto varcare la porta deldi Avellino e toccare con mano il completo restyling in corso di realizzazione per adeguare il Palazzo di Piazza del Popolo a nuova sede distaccata deldegli Studi di Salerno. Certo il sindaco Gianluca Festa, probabilmente motivato dal forte entusiasmo e della portata dell’operazione, nel giorno dell’annuncio dell’intesa con l’ateneo salernitano, nel bel mezzo dello scorso dicembre pochi giorni prima di Natale, aveva affermato fiero e sorridente che i primi tre corsi sarebbero partiti già a settembre. Si tratta, ricordiamo, della Laurea triennale professionalizzante in “Tecniche per l’edilizia e il territorio” (del Dipartimento di Ingegneria Civile – Università degli Studi di Salerno); Laurea magistrale in Electrical Engineering for Digital Energy (del Dipartimento ...

Il tavolo con ildi Brindisi è stato propedeutico alla partecipazione di Edison alla ... Stiamo lavorando per aprire ilnei prossimi due mesi, condizione essenziale questa, per ...In mattinata - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stato allestito ilcon gli ... compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle medesime reti deldi Salerno. ......riparati dall'impresa incaricata dei lavori che ha già attivato l'assicurazione di, così ... è in atto un progetto di riqualificazione a 360 gradi voluto daldi Bologna e cofinanziato ...... il Parco Archeologico di Lilibeo, il, le scuole, le associazioni e l'intera comunità. E' ... Alessio Amico (dottorando in Patrimonio culturale) · Latomia dei Niccolini Visite a...

Cantiere Piazza Pia, nuove modifiche alla circolazione Roma Capitale

Comune di Padova: Sir3, completato il cantiere all'ingresso del liceo ... Padova News

Circa 21 milioni investiti in nuove strutture e servizi. E' la cifra messa in campo dal Comune di Reggio Emilia per i quasi 13.000 (12.586) alunni tra i 6 e i 14 anni, che venerdì prossimo torneranno ...Venerdì 15 settembre riaprono le scuole e per l’occasione il Comune di Novafeltria ricorda che, a causa del cantiere aperto in via della Maternità, è interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli, ...Inizia una nuova era per l'Istituto alberghiero Marconi di Viareggio: dopo anni di attesa sono finalmente partiti i lavori all'ex Collegio Colombo. Sarà ristrutturata la vecchia palazzina e realizzate ...