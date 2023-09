Cannavaro | «Arabia Saudita? Sono venuto via perché non pagavano gli stipendi»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fabio, nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore inFabionel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore in. Le sue dichiarazioni al Corriere della Sera: HA ALLENATO IN– «Ero all’Al Nassr, la squadra dove gioca Ronaldo. Altri tempi: andammo via quasi tuttinon cigli. Raccontarlo ora sembra un paradosso».

Passato, presente e futuro Dall'alla Cina e ritorno:ha fatto le sue prime esperienze in panchina all'estero per poi tornare in Italia e sedersi sulla panchina del Benevento anche se,...

Fabio Cannavaro compie oggi 50 anni e stasera festeggerà in un locale nel centro di Napoli. Nel futuro si vede come allenatore. «Ho fatto gavetta e carriera all’estero, sono ...Fabio Cannavaro, l'ex Pallone d'Oro, ha festeggiato il suo 50esimo compleanno in un locale nel centro di Napoli. In un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera da calciatore e ...Fabio Cannavaro, nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore in Arabia Saudita Fabio Cannavaro nel giorno dei suoi ...