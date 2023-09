Camera | Superbonus | migranti | Question time Giorgetti | Piantedosi | Nordio e Schillaci

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponde a una interrogazione sulla proroga al 2024 del cosiddetto110 per cento, con particolare riferimento agli interventi relativi a condomini, sugli incentivi edilizi e sul meccanismo di cessione dei crediti. Il ministro dell’Interno, Matteo, risponde a interrogazioni sulle iniziative urgenti in merito alla situazione dei minori stranieri non accompagnati e al potenziamento del sistema di accoglienza e integrazione, anche con riferimento ai criteri di riparto sul territorio nazionale; sui flussi migratori provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica ...

Anche la camera da letto ha colori rilassanti come il beige e il bianco dell'enorme lettone. ... Per la detrazione IRPEF 2023 sono previsti 3 incentivi , il 110%, l'Ecobonus 65% e il Bonus ...La maggioranza ha messo la questione del Mes in stand by alla Camera almeno fino a fine ottobre. ... Il 5 luglio la Camera ha votato a favore della sospensiva per un rinvio del voto di quattro mesi.

Dal Superbonus al Supermalus: in che modo hanno influito le detrazioni fiscali del 110% sul comparto delle costruzioni e sull'economia italiana. "La Commissione europea ha smontato le bugie che Meloni racconta sul Superbonus, rivedendo in basso le stime ... dello Stato di cui è iniziata ieri la discussione alla Camera dal 2021 al ..."