...dall'del Senato al ddl per l'individuazione del diabete di tipo I e della celiachia nella popolazione pediatrica. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità come avvenuto alla. .Via libera definitivo dell'dellaal decreto legge che contiene misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, il cosiddetto dl Caldo. I voti a favore ...'E' un provvedimento tardivo e inadeguato, per tale motivo il Movimento 5 Stelle voterà contro' ha detto inallaanche il deputato del M5S Davide Aiello durante la dichiarazione di voto ..."Il consenso unanime, senza voti contrari, che l'del Senato ha espresso nel voto finale sulla riforma degli incentivi e' sicuramente di buon ... Adolfo Urso, sul via libera per la, da parte ...

**Camera: ok aula a rendiconto e assestamento, 162 sì** Il Tirreno

Ddl rendiconto-assestamento: ok definitivo dall'Aula della Camera Borsa Italiana

Via libera definitivo all'unanimità con 141 voti favorevoli dall'Aula del Senato al ddl per l'individuazione del diabete di tipo I e della celiachia nella popolazione pediatrica. Il provvedimento è st ...Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge che contiene misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, il cosiddetto d ...Il ministro del Made in Italy: il consenso unanime, senza voti contrari è sicuramente di buon auspicio per le imprese e uno sprone a fare di più e ...