Camera | martedì 19 cerimonia con Mattarella per 75 anni Costituzione

Roma, 13 set. (Adnkronos) - 19 settembre, alle ore 17, nell'Aula di Palazzo Montecitorio, si svolgerà la cerimonia dedicata al 75/mo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Dopo l'indirizzo di saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, interverranno la campionessa di scherma Bebe Vio, i presidenti emeriti della Corte costituzionale, Giuliano Amato e Giancarlo Coraggio, e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra. Il tenore Andrea Bocelli canterà l'Inno nazionale italiano e il brano "Nessun dorma" tratto dall'opera "Turandot" di Giacomo Puccini. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai2, a cura di Rai Parlamento, anche con la traduzione nella lingua dei segni.

