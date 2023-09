Calendario Coppa Davis 2023 oggi | orari partite 13 settembre | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 13 settembre 2023), mercoledì 13, seconda giornata della fase a gironi delle Finali di. Quattro gironi per quattro sedi coinvolte: Bologna, Manchester, Valencia e Spalato. L’Italia farà il proprio esordio nel Gruppo A alla Unipol Arena affrontando il Canada. Due singolari e un doppio che metteranno il palio il successo in questo confronto. La formazione di Filippo Volandri affronterà la squadra detentrice del titolo, gravata però dall’assenza di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov non al top della forma. Vero è che anche il Bel Paese è privo di giocatori di alto livello: Jannik Sinner e Matteo Berrettini non ci saranno. Volandri farà affidamento su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Un day-2 nel quale vi saranno anche i confronti a ...

Nessuna sorpresa in questa giornata inaugurale della fase a gironi di Davis 2023, di scena in quattro differenti location europee (Manchester, Bologna, Valencia e ... L'edizione 2023 della Davis andrà in scena dal 12 al 17 settembre. Inserita nel gruppo A, che si disputa a Bologna, l'Italia dovrà vedersela con Svezia, Cile e con i campioni in carica del Canada, primo avversario ...

"Ora è il momento di giocare e smetterla con le polemiche. L'Italia è forte, può schierare due squadre ed è favorita sulle avversarie. Canada, Cile e Svezia non sono al nostro livello. Si giochi per v ... L'esperto giocatore ha immortalato la pochissima presenza del pubblico sugli spalti, condividendo su Twitter un video in cui si notano gli spalti completamente vuoti per la prima sfida del ... Terminati gli US Open, tocca alla Coppa Davis, la competizione a squadre più prestigiosa del tennis. Come nel 2022, anche quest'anno l'Italia di Filippo Volandri avrà l'occasione di giocarsi la fase a ...