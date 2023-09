Calderone | ' piattaforma Siisl ci dirà quello di cui avremo bisogno tra 5 e 10 anni'

ha sottolineato l'importanza di "avere una- ha continuato - dove per la prima volta sappiamo quanti corsi di formazione professionale finanziata si fanno in Italia, e tutti ...... quindi questo vuol dire che laè di facile utilizzo'. Secondo, 'non bisogna essere bravi per utilizzare laed esperti di internet. Le richieste di aiuto del ...LA CRONACA È stata presentata a fine agosto 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina, la nuovadedicata alle misure di sostegno, ai percorsi di ...ROMA " "Siamo già a circa 45mila domande arrivate. La" per l'occupazione "sta funzionando e questo vuol dire che una parte del percorso l'... Marina Elvira, ad Agorà su Rai3. ...

Calderone, 'piattaforma Siisl ci dirà quello di cui avremo bisogno tra ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Lavoro, Calderone “La nuova piattaforma funziona” Notiziario USPI

"Avere un istituto di previdenza che ha nella sua disponibilità miliardi di dati che poi hanno un significato particolare perché leggono la vita delle persone, il loro percorso lavorativo, il loro per ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Dl Caldo è legge, l'opposizione attacca: inadeguato, dimentica i precari e i rider ...ROMA – (Ernesto Genoni) – Salgono a 48.502 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro già acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si ...