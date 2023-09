Calderone | ‘piattaforma Siisl ci dirà quello di cui avremo bisogno tra 5 e 10 anni’

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – "Avere un istituto di previdenza che ha nella sua disponibilità miliardi di dati che poi hanno un significato particolare perché leggono la vita delle persone, il loro percorso lavorativo, il loro percorso familiare e mettono in relazione tutte queste cose con l’aspetto anche della crescita del nostro mercato del lavoro ha portato il governo e il ministero del Lavoro a individuare l'Inps come soggetto di riferimento per la costruzione insieme al ministero del Lavoro e a tutti gli altri attori del mercato del lavoro della nuova piattaforma che abbiamo chiamato Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa. Non sono parole utilizzate a caso, per costruire un acronimo di difficile leggibilità o pronuncia. Abbiamo messo insieme quelle parole perchè sono dei valori e dei significati e portano con sé la visione strategica di un mondo del lavoro in cui noi dobbiamo ...