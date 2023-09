Calcio | Serie A | gli arbitri della quarta giornata

Una penalità definita "ingiusta", che ha fatto infuriare la Roma . La sconfitta a tavolino per 3 - 0 inflitta alla Primavera contro l'Empoli, che ha ribaltato la vittoria giallorossa sul campo per 5 - ...Segnali di Elmas . E non è fumo, ma grande sostanza. La sosta per le nazionali restituisce a Garcia un giocatore che vuole far di tutto per metterlo in difficoltà nelle scelte future. 90 minuti ...Da persona molto diretta e senza peli sulla lingua qual è, non le ha mandato a dire ed ha puntato il dito sia contro le Rondinelle che il suo presidente: ' Il Brescia non merita laB. Cellino è ......tornano a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato diA, in programma sabato pomeriggio allo Stadium di Torino contro la Lazio (d'...

Notizie Calcio - Diramate le designazioni ufficiali della 4a giornata di Serie A al rientro dalla sosta delle nazionali: JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00 MARESCA BACCINI – PAGLIARDINI IV: AYROLDI ...Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Gli arbitri della 4/a giornata della Serie A in programma domenica 17 settembre: Juventus-Lazio (sabato 16/09, ore 15): Maresca; Inter-Milan (sabato 16/09, ore 18): Sozza ...Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per il derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18 al 'Meazza' e valido per la 4/a giornata di Serie A. Fabio Maresca ...