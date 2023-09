Calcio | qualificazioni Mondiale 2026 | bene Brasile e Argentina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il, a Lima, ha battuto il Perù 1 - 0, grazie ad un gol di Marquinhos allo scadere della partita. Per i verdeoro si tratta della seconda vittoria in due partite nellesud - ...

Per i verdeoro si tratta della seconda vittoria in due partite nellesud - americane per i Mondiali del 2026. Il difensore del Psg ha segnato di testa su un cross dad'angolo di ...L'Italia batte l'Ucraina per 2 - 1 a Milano nel match valido per lea Euro 2024 e il ct Luciano Spalletti centra la prima vittoria alla guida della ...stasera ha giocato un buoned ...E' salito così a 8 nella classifica marcatori delle: nessuno ne ha fatti altrettanti nell'avvicinamento a Euro 2024. Subito dopo, tra gli applausi, ha lasciato il campo risparmiando ...Il campionato è iniziato da ormai un mese e sono in corso leper gli Europei 2024, ma presto ci sarà anche ild'inizio del primo girone della UEFA Champions League 2023/24. Il 19 e 20 settembre , infatti, si terrà la prima giornata del ...

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina 2-1: Frattesi trascina Spalletti al primo successo - Sportmediaset Sport Mediaset

Il portiere della Nazionale è finito nel mirino del pubblico di San Siro prima e durante la partita contro l'Ucraina, a causa del suo passato rossonero ...I campioni del mondo vincono a La Paz senza Messi. In gol Fernandez, Tagliafico e il viola Gonzalez ROMA (ITALPRESS) - I campioni del mondo più ...Il Brasile, a Lima, ha battuto il Perù 1-0, grazie ad un gol di Marquinhos allo scadere della partita. Per i verdeoro si tratta della seconda vittoria in due partite nelle qualificazioni sud-americane ...