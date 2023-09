Calcio | Juventus | Chiesa e Gatti in gruppo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Torino, 13 set. - (Adnkronos) - Laal lavoro in vista della ripresa della Serie A, il 16 settembre alle 15:00, all'Allianz Stadium contro la Lazio. Nell'allenamento odierno sono rientrati i primi giocatori dalle Nazionali: Milik, Szczesny, Kostic, Vlahovic e Iling-Junior. Hanno lavorato con ilanche. Questo il menu della seduta mattutina di oggi: esercitazioni tecnico-tattiche di reparto e poidiviso per reparti, lavoro sulla fase difensiva per la linea difensiva e combinazioni d'attacco per centrocampisti e attaccanti.

ROMA - Tocca all'arbitro Sozza dirigere il derby di sabato (ore 18, Stadio Meazza) tra Inter e Milan . Il turno sarà aperto alle 15 di sabato da- Lazio , gara affidata a Maresca , di Napoli. Il sabato della quarta giornata del campionato di Serie A si conclude alle 20.45 con Genoa - Napoli ( Fabbri ). Nelle altre designazioni, ...Paul Pogba è nel pieno del caos doping . Nella giornata di lunedì, il Tribunale Nazionale Antidoping ha reso noti i risultati dei test fatti dopo la sfida tra Udinese ee il centrocampista è stato trovato positivo al testosterone . Il francese è stato sospeso in via cautelare e il club " si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali" . La sua ...L'attaccante è sceso in campo per l'ultima sessione di allenamento di gruppo. Ladi Max Allegri è riuscita a recuperare Federico Chiesa appena in tempo per il match di sabato contro la Lazio. L'attaccante si è completamente ripreso dal fastidio muscolare rimediato all'..."Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio" è stato l'incipit della lettera aperta, un aspetto già analizzato in passato: laaveva proposto un addio a Bonucci sulla falsariga di quanto capitato ...

Inter, la dirigenza in questi mesi dovrà valutare il futuro di undici atleti in scadenza contrattuale il prossimo giugno. La situazione nei dettagli ...