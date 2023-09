Calcio femminile | Serie A 2023-2024 | la Roma va a caccia del bis | ma attenzione alla Juve Possibile grande lotta per la salvezza

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ormai è tutto pronto: questo fine settimana inizierà finalmente ladi. Ai blocchi di partenza si presenteranno, come successo l’anno scorso, dieci squadre, tra cui ci sarà anche il neopromosso Napoli, che ha preso il posto del retrocesso Parma. Dopo il grandissimo trionfo dello scorso anno (il primo della propria storia), la squadra da battere sarà la. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno dominato in lungo in largo nel 2022-grazie a unadi prestazioni sublimi e in questa stagione andranno adel bis. Non sarà però facile, perché le avversarie partiranno con grandi ambizioni. Tra queste soprattutto lantus di Joe Montemurro, che si presenterà al via con ...

La presidente della Serie AFederica Cappelletti ha dichiarato: ' MAIPIÙ è un monito contro la violenza di genere, un messaggio forte che vogliamo urlare partendo dagli stadi. Il prossimo ...Il marchio Manchester United resta però garanzia di popolarità e incassi come confermato dalla notizia del nuovo main sponsor , che campeggerà sulle maglie della squadra maschile ea ...... dopo una stagione, quella 2022/2023 " la prima stagione professionistica nella storia delitaliano " , di esordio nella massima serie, in cui le [] L'articolo Parma, il ...Poi sono passata al. Un anno fa mi sono trasferita dalla Juventus alla San Marino Academy e in stagione ho avuto tanta fiducia, giocando praticamente tutte le partite per 90'. È ...

Violenza sulle donne: Serie A di calcio femminile lancia la campagna #MAIPIÙ - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio femminile, è Francesca Soro il settimo acquisto della Tharros L'Unione Sarda.it

Insieme a lei c'erano anche le compagne di squadra della Roma, tra cui Elisa Bartoli, Valentina Giacinti e Manuela Giugliano. Il momento, molto toccante, è stato immortalato da amiche e compagne di ...Pochi giorni ancora e il Parma scenderà in campo per la prima giornata di campionato. Quest’anno la Prima squadra femminile della società dell’americano Kyle Krause giocherà in Serie B, dopo una stagi ...A pochi giorni dall'inizio del campionato la Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia "#MAIPIÙ ", la campagna permanente contro la violenza di genere che verrà inaugurata sabato 16 settembr ...