Calcio femminile | la Divisione Serie A lancia #Maipiù | la campagna contro la violenza di genere

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LaProfessionistica presenta, lapermanenteladiche verrà inaugurata sabato 16 settembre in occasione della prima giornata dellaA eBay. La Figc ha deciso di intensificare e ampliare la sua azione durante tutto l’arco della stagione e nei prossimi mesi organizzerà diverse iniziative di sensibilizzazione. La presidente Federica Cappelletti ha spiegato: ”è un monitoladi, un messaggio forte che vogliamo urlare partendo dagli stadi il prossimo fine settimana osserveremo un minuto di silenzio in tutti i campi di gioco in memoria delle donne vittime di femminicidio ...

... da cinque anni è proprietaria del logo creato dagli stessi tifosi ed utilizzato dopo il fallimento su tutte le maglie rossoblù, dalla prima squadra alla, dala 5 all'Academy.... da cinque anni è proprietaria del logo creato dagli stessi tifosi ed utilizzato dopo il fallimento su tutte le maglie rossoblù, dalla prima squadra alla, dala 5 all'Academy. ...Non è la prima volta che accade, peraltro: il Barcellona promosse anche l'album di Rosalia, nota cantante spagnola, sulla maglia del Clasico maschile dello scorso 19 marzo e quellodel 25. ...A pochi giorni dalle sue dimissioni, arrivate dopo settimane di polemiche sia in Spagna che all'estero a seguito del bacio 'rubato' a Jenni Hermoso dopo la finale di, Luis Rubiales racconta la sua versione in un'intervista. L'ex presidente della Federcalcio spagnola ha rotto il suo silenzio durante la trasmissione televisiva condotta dal ...

Calcio femminile, è Francesca Soro il settimo acquisto della Tharros L'Unione Sarda.it

La Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia #MAIPIÙ, la campagna permanente contro la violenza di genere FIGC

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – A pochi giorni dall’inizio del campionato la Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia #MAIPIÙ, la campagna permanente contro la violenza di genere che verrà ...Il manager ed ex patron di quella storica Ternana è comparso all’improvviso nel corso dell’incontro istituzionale in Comune E’ comparso all’improvviso, sul finire dell’incontro istituzionale fra il Co ...A pochi giorni dall'inizio del campionato la Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia #MAIPIÙ, la campagna permanente contro la violenza ...