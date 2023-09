(Di mercoledì 13 settembre 2023) In campo nella ripresa anche Orsolini reduce dalla gara di ieri con la Nazionale- Con un gol dial 57°, ilha battuto 1-0 l', club che milita in Serie C, nell'amichevole disputata oggi al centro tecnico Niccolò Galli. Unutile in vista della sfida di lunedì sera i

... sabato 23 settembre, 20.45 - SKY Empoli - Inter : domenica 24 settembre, 12.30 - SKY Atalanta - Cagliari : domenica 24 settembre, 15 Udinese - Fiorentina : domenica 24 settembre, 15- Napoli ...In campo nella ripresa anche Orsolini reduce dalla gara di ieri con la Nazionale- Con un gol di Zirkzee al 57°, ilha battuto 1 - 0 l'Arezzo, club che milita in Serie C, nell'amichevole disputata oggi al centro tecnico Niccolò Galli. Un test utile in vista della sfida di lunedì sera in casa del Verona. In ...... Stefano Buono , ha invece diramato le seguenti convocazioni: Greta Cevolani (Tigers ... Per quanto riguarda le formazioni Juniores, dopo la vittoria nella recente World Cup 2022 dida ...Penso di poter dare ancora tanto nel. Secondo me l'arrivo a Lecce era segnato nel destino, avevo fatto l'ultima partita proprio qui col. Mi è sembrato un bel gruppo, ho visto le tre ...

Calcio Femminile, Bologna Parma 2-4: rossoblù eliminate dalla Coppa Italia Quotidiano Sportivo

Calcio: Bologna. Zirkzee decide il test con l'Arezzo sport.tiscali.it

In campo nella ripresa anche Orsolini reduce dalla gara di ieri con la Nazionale BOLOGNA (ITALPRESS) - Con un gol di Zirkzee al 57°, il Bologna ...Il 16 ed 17 settembre 2023, a Gibilterra, verranno disputati i Campionati Europei di Calcio da Tavolo. Sono 13 le nazioni partecipanti, tra le quali l’Italia Dopo gli eccellenti risultati ottenuti nel ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...