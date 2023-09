Calabria | l’ex presidente del Consiglio regionale Talarico condannato in Appello per corruzione elettorale Cade l’aggravante mafiosa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La condanna resta anche se la Corte d’di Catanzaro ha riqualificato il reato da scambiopolitico mafioso asemplice: un anno e 4 mesi di carcere (e pena sospesa). Si è concluso così, in secondo grado, il processo perdeldellaed ex assessore al Bilancio Francesco. Nel 2021 l’esponente dell’Udc era stato coinvolto nell’inchiesta “Basso Profilo” coordinata dalla Dda di Catanzaro che aveva chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari per, inizialmente indagato anche per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso. Per questa accusa nel primo processo, celebrato ...

