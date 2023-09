Caivano | spari e faida di camorra | i cani sciolti del bronx sfidano il clan del Parco Verde

Una battuta d'arresto per l'Italiadopo Meloni. Genova, Calenda molla Bucci A Parma il Festival di Open, una testata on line fatta dalla redazione più... Il titolo è 'Le Sfide del ...Così don Maurizio Patriciello, parroco di, al margine dell'incontro "Insicurezza e illegalità. Mo' basta" nella sala del Consiglio comunale di Napoli. DROGA. "Gliche ci sono stati l'..."Gliche ci sono stati l'altra notte vanno interpretati, bisogna capire se c'è una lotta tra i clan,... Lo ha detto don Maurizio Patriciello , parroco del Parco Verde di, al Consiglio ...ROMA - 'La 'stesa' die glia Ponticelli dicono che la linea dura annunciata dal governo non fa paura ai clan. Anzi, alza per loro il livello della sfida: tu inasprisci le pene Io rispondo sparando all'...

Caivano, spari al Parco Verde: ecco il video della stesa ilmattino.it

«Appena si tocca il discorso delle forze dell'ordine, subito arriva il professorone di turno che dice che non basta, che ci vuole un esercito di maestri elementari, di assistenti ...(Il Fatto Quotidiano) Erano in quattro, avevano il volto coperto e sono entrati in azione in sella a due potenti scooter i malviventi che la notte tra domenica e lunedì scorsi hanno sparato 19 colpi d ..."Ho portato in Aula il grido di dolore di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che sui social ha espresso tutto il proprio sconforto per il terrore vissuto da cittadini del suo territorio".