Caivano | il preside “di sinistra” elogia la Meloni | «Ci ha messo la faccia | spero nella rinascita»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Colpo di scena dalle zone “bonificate” dal governo, dalle quali emergono segnali imprevisti. Mentre a Roma la Schlein e i suoi bofonchiano sull’inutilità degli interventi sulla sicurezza a, nel Parco degli “orrori” e di Gomorra, qualcuno che è “di, anzi, malato di”, come si definisce, ammette sinceramente di aver apprezzato quanto fatto e annunciato finora dal governo di destra. Allaanche del disfattismo rancoroso di Saviano, secondo cui “è tutto inutile” e “non serviranno a niente arresti e rinforzi di polizia”. Ildi una scuola del Parco Verde, Bartolomeo Perna, non la pensa così…, ildila“Sono qui da 19 anni e ...

LaEugenia Carfora, dirigente scolastica dell'Istituto Morano di: "Chi vive questa realtà col cuore capisce che tu in silenzio devi carpire che l'altro non ti chiede cosa fare, tu lo devi ...Il dirigente dell'Isituto tecnico davanti al quale sono stati esplosi i colpi: "In strada c'erano i miei studenti, li hanno visti"Anche se ala scuola sente si avere un ruolo importante, come ha ricordato ieri la- coraggio di Parco Verde, Eugenia Carfora: "Ai ragazzi dico: non abbiate paura, con la scuola la ...Eugenia Carfora, ladell'Istituto alberghiero di, dopo la nuova stesa e i proiettili in un'auto, non è affatto stupita. A Metropolis spiega: 'Queste cose sono sempre successe, adesso siamo sotto i ...

Caivano, parla la preside Eugenia Carfora: "Oggi c'è un bel sole, la scuola li farà diventare uomini liberi" La7

La preside-coraggio di Caivano: "Ragazzi non abbiate paura, non ... Adnkronos

Dopo gli spari dei giorni scorsi si torna sui banchi anche nella difficile realtà del Parco verde. La scuola come faro, unica speranza per tanti ragazzi ...«Il Governo continua con gli spot! Il tema della sicurezza richiede impegno serio e strutturale tutti i giorni. E il Governo è stato completamente assente finora. È indispensabile rafforzare la presen ...Per quanto si possa fare investimenti ambiziosi sulle infrastrutture fisiche, pensando che creino magicamente sviluppo, senza l’attivazione e l’intraprendenza delle comunità, il rischio di fallimento ...