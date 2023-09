'Ho portato in Aula ildi dolore di Don Maurizio Patriciello, parroco di, che sui social ha espresso tutto il proprio sconforto per il terrore vissuto da cittadini del suo territorio'. La senatrice M5S ...' Il governo Meloni ha raccolto ildi dolore levato da Don Patriciello come da tanti altri, e ... Dopo quanto accaduto ieri sera aquest'iniziativa sarà ancora più profonda e più intensa, ...Nei giorni scorsi, invece, l'artista si è mostrato provato e scosso per i drammatici fatti di Palermo ee per questo oltre a lanciare undi dolore ha voluto rivolgere un importante ..." "Dura condanna nei confronti delle 'stese' che, nelle ultime ore, hanno colpito. Esprimo solidarietà e vicinanza ad una comunità che non sarà mai lasciata sola dallo Stato. Ildi ...

Caivano, il grido dei preti di frontiera: «Non solo maestri, servono forze dell'ordine» ilmattino.it

Caivano: Lucaselli (Fdi), 'governo raccoglie grido di dolore don Patriciello' La Gazzetta del Mezzogiorno

«Appena si tocca il discorso delle forze dell'ordine, subito arriva il professorone di turno che dice che non basta, che ci vuole un esercito di maestri elementari, di assistenti ...(ilmattino.it) Tutti con don Patriciello: dopo la notte da incubo vissuta a Caivano, il grido di indignazione e dolore lanciato dal parroco risuona nelle parole degli esponenti di FdI che, ..."Ho portato in Aula il grido di dolore di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che sui social ha espresso tutto il proprio sconforto per il terrore vissuto da cittadini del suo territorio".