Caivano | Don Patriciello | La stesa è una manifestazione di debolezza della camorra

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Io ci leggo questo. Unadi forza che a ben vedere potrebbe essere letta come una dimostrazione di. Se non succede niente lanon ha motivi per fare tanto chiasso. Se ...

E' quanto ha dichiarato il parroco del Parco Verde di(Na),Maurizio Patriciello. "Se c'è speranza Certo, io sono un prete, non posso perdere la speranza. Ci sono giorni in cui la ......due cuginette e gli attacchi della camorra che hanno indignatoMaurizio Patriciello e portato alla risposta da parte dello Stato, a cominciare dalla visita della premier Giorgia Meloni,...... come il pure il comune di, dove, lo stupro di gruppo di due bambine, perpetrato per mesi ... in quel "Miglio Sacro" di storia millenaria, la curia, conAntonio Loffredo, Fondazione con il ...approfondimentoPatriciello a Sky TG24: "Ain atto una sfida allo Stato" FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Decreto, ok Cdm su stretta a criminalità ...

La denuncia di don Patriciello parroco di Caivano dopo il blitz: "A comprare droga anche dottori in cravatta" Virgilio Notizie

Caivano, don Patriciello: "Dopo anni i topi si sentono stanati, serve un esercito di insegnanti ma anche di pistole" TGCOM

"Sono qui per testimoniare la presenza dello Stato". Dopo gli abusi sulle due cuginette e gli attacchi della camorra che hanno indignato don Maurizio Patriciello e portato alla risposta da parte dello ..."Se ho paura Se dicessi di no sarei un buffone. Sto sotto scorta, i miei angeli custodi mi aiutano, poi sarà quello che Dio vorrà".Al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, è stato segnalato un raid con colpi d'arma da fuoco poco prima della mezzanotte di domenica 10 settembre. Don Maurizio Patriciello ha denunciato l'in ...