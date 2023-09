Caivano | Casasco Fi | ' investire su scuola | sport e lavoro | politica tutta deve essere unita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Paghiamo 50 anni di semi abbandono di questi territori. Dobbiamo affrontare i problemi del Sud ein queste aree sui giovani, sulla formazione, sulla, sullo, sulle parrocchie e certamente sul. E contestualmente è fondamentaleanche sulla sicurezza. È un processo lungo, ci vorranno diversi anni, ma se mai iniziamo, mai giungeremo a una soluzione. La, senza distinzione,assumersi in particolare su questi temi un grande impegno: abbiamo una forte responsabilità per il Paese in questo contesto di grande criticità economica e una grande responsabilità verso i giovani e verso le periferie. Non è pensabile utilizzare questi temi per fini elettorali o ideologici, dobbiamo ...