Buon compleanno a… Ivan Gazidis

(Di mercoledì 13 settembre 2023)compie oggi 59 anni: per ricordarlo ecco le migliori dieci frasi dell’ex dirigente sudafricano del Milan Oggicompie 59 anni. Il Milan è profondamente cambiato negli ultimi mesi e chissà quanto lui, che l’ha lasciato nel dicembre del 2022 – quindi 9 mesi fa, neanche tanti – vede le sue idee in qualche modo ancora presenti nel club nel quale ha lavorato moltissimo e dove il presidente Paolo Scaroni, al momento dei saluti, ha detto che «è molto facile essere il Presidente di una società che ha un Amministratore Delegato con le qualità di». A sua volta, il manager sudafricano, ha parlato di «quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la ...

amore mio, tu sei bellisima" ha scritto sui social Jesper Lindstrom , l'ultimo acquisto del Napoli prelevato dall'Eintracht Francoforte negli ultimi giorni di mercato. L'esterno ha ...Facciamo un gioco, accendiamo tutti una candela delauspicio Si anche le candeline delvanno bene, anche i fornelli, anche uno stuzzicadenti Ma accendiamo tutti insieme una (Non ...Nella sezione SchermoNapoli Corti sono stati selezionati: "A Mia Immagine" di Giuseppe Bucci; "Un Bacio Di Troppo" di Vincenzo Lamagna; "Brotherness" di David Power; "Noemi" di Angela ...Il film in arrivo - diretto nel 1977 dal nominato Oscar Lasse Hallström (tra le sue pellicole di successo ci sonoMr. Grape, Le regole della casa del sidro e Chocolat) - approda in ...

Edoardo Bennato canta "Buon compleanno bambina" al Festivalbar 1992 TGCOM

Buon compleanno Matilda De Angelis, 28 anni e una nuova vita con Alessandro De Santis la Repubblica

Post social dell'esterno del Napoli dedicato alla sua dolce metà: nella frase c'è un solo "errore" che tutti hanno notato ...La signora è ospite alla Casa Residenza Anziani, gli auguri della Vice Sindaca Bertuccioli ...La Sampdoria ha voluto festeggiare Andrea Mancini, nuovo direttore sportivo blucerchiato, con un post sul proprio Instagram Andrea Mancini spera di piazzare un ultimo colpo sul mercato degli svincolat ...