Bucciano | il sindaco Matera inaugura il nuovo polo scolastico

Presenti al taglio del nastro ildi, Pasquale Matera, con l'Amministrazione comunale, i colleghi di Moiano e di Forchia, la Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 'De Sanctis'......dell'Istituto Comprensivo 'De Sanctis' di Moiano - al quale fa capo il plesso di- ... 'Credo non ci sia niente che riempia di più il cuore di speranza - ha fatto presente il- e che ...... alla presenza delVincenzo Falzarano, del presidente della Proloco Franco Napoletano, deldiPasquale Matera, del vicesindaco di Moiano Lucia Meccariello, dell'assessore ...Presenti al taglio del nastro ildi, Pasquale Matera, con l'Amministrazione comunale, i colleghi di Moiano e di Forchia, la Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 'De Sanctis'...

BUCCIANO, IL SINDACO MATERA INAUGURA IL NUOVO POLO ... TV Sette Benevento

Dalla Gesesa due avvisi per interruzione idrica: riguardano Telese e ... NTR24

Inaugurato questa mattina a Bucciano il nuovo plesso scolastico di via Provinciale. A tagliare il nastro tricolore la dirigente dell'istituto comprensivo "de Sanctis" ...Una giornata di festa a Bucciano. Questa mattina si è avuta, infatti, l’inaugurazione del nuovo anno scolastico e del polo scolastico ad esito di accurati lavori di riqualificazione, adeguamento sismi ...Mezza città senza acqua. Ecco l'ordinanza per la chiusura delle scuole e degli asili nido nelle zone interessate. In ragione dell’improvvisa rottura della condotta idrica ...