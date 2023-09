Bryan Danielson “ritratta” sul ritiro | “Ora vi parlo del mio futuro”

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è uno dei wrestler piu’ apprezzati di tutti i tempi. Dopo una lunghissima carriera alla corte di Stamdord ha abbracciato la causa di Jacksonville. L’età e gli acciacchi per l’American Dragon si fanno sentire sempre di piu’ tanto che egli stesso sta già pensando a quale sarà il suoextra ring dopo le dichiarazioni di Collision. In una recente intervista ha reso ancora piu’ chiara la questione del suo. Questione di compleanni “In merito al mio, la mia intenzione non è quella di raggiungere un punto dove mi mettero’ da parte per sempre. Voglio avere la possibilità di presentarmi quando voglio. Possono essere 2 match all’anno oppure possono passare anni tra i prossimi incontri. Credo che questo switch avverrà l’anno prossimo ad agosto. Mia figlia compirà 7 ...

