(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il corpicino della, partorita da poche ore e avvolto da una felpa, era stato ritrovato da un passante in un container per la raccolta degli abiti usati della Caritas sul marciapiede tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini a Milano. Oggi, a distanza di quasi 5 mesi e sotto una pioggia battente, l'assessora ai servizi civici del Comune di Milano, Gaia Romani, ha voluto dare l'bimba con una breve cerimonia presso il Campo dei Bambini del Cimitero di. “Questa è una storia di una mamma che si è sicuramente trovata in una situazione di difficoltà e che era da sola. Non sappiamo che cosa sia successo, ma sicuramente per aver compiuto la scelta di lasciare nel cassonnetto il corpicino, significa che non ha trovato un aiuto, che non ha avuto un supporto”, ha spiegato ...

... si sono verificati nel pomeriggio di Pasquetta in una palazzina di via Fontanelli 3 a, ... Le fiamme hanno interessato l'piano di un condominio, a quanto pare partito da una canna ...... si sono verificati nel pomeriggio di Pasquetta in una palazzina di via Fontanelli 3 a, ... Le fiamme hanno interessato l'piano di un condominio, a quanto pare partito da una canna ...

A Bruzzano l'ultimo saluto alla piccola ritrovata in un cassonetto per ... Il Sole 24 ORE

Neonata in cassonetto a Milano, l'ultimo saluto a Bruzzano - LaPresse LAPRESSE

l corpicino, partorito poche ore prima e avvolto da una felpa, era stato ritrovato da un passante in un container per la raccolta degli abiti usati della Caritas sul marciapiede tra via Sandro Bottice ...Sarà sepolta domani mercoledì 13 settembre nel cimitero dei bambini a Bruzzano (Milano) la neonata trovata morta lo scorso 28 aprile in un ...Il corpicino scoperto il 28 aprile in via Botticelli. Alla cerimonia di mercoledì 13 settembre sarà presente l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani che deporrà un omaggio floreale a nome dell'ammin ...