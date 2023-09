Bruscolotti | “Garcia faccia chiarezza su Natan | ho saputo un cosa sul brasiliano”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’ex capitano del Napolisi interroga sul perché il difensorenon abbia ancora esordito. CALCIO NAPOLI. L’ex capitano del Napoli, Giuseppe, è stato ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Ha condiviso le sue opinioni su vari temi, tra cui la fascia di capitano consegnata a Ciro Immobile, le prestazioni di Giacomo Raspadori, e le aspettative per la stagione del Napoli. Fascia di Capitano a Immobile “La fascia di capitano a Immobile era prevedibile seguendo le gerarchie della squadra. È una decisione giusta,” ha detto. Raspadori al Posto di Immobileha elogiato Raspadori, sottolineando che il giovane attaccante ha bisogno di giocare nel suo ruolo naturale per esprimersi al meglio. “Spalletti ...

