Brasile | Richarlison | «Tornerò in Inghilterra e cercherò aiuto psicologico»

(Di mercoledì 13 settembre 2023), attaccante brasiliano del Tottenham, ha parlato a O Globo dopo il match vinto dai verdeoro contro la Bolivia, attaccante brasiliano del Tottenham, ha parlato a O Globo dopo il match vinto dai verdeoro contro la Bolivia, in cui l’attaccante è stato fotografato in lacrime dopo essere stato sostituito. PAROLE – «Ho attraversato un periodo turbolento fuori dal campo negli ultimi cinque mesi. Ora le cose a casa sono un po’ più stabili. Le persone che tenevano d’occhio solo i miei soldi non mi sono più vicine.in, per rafforzare la mia mente. Ecco di cosa si tratta, tornare più forte».

