Brambati | «Derby Inter-Milan | ecco i due protagonisti»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Parlando deidella prossima giornata di campionato, Massimosegnala due giocatori chiave per il. L’ex calciatore, a TMW Radio, si concentra in particolare su due nomi.– Niente Lautaro Martinez o Rafa Leao. Secondo Massimo, infatti, saranno altri due ideldi alta classifica, in programma sabato alle ore 18. L’ex calciatore ha infatti risposto così su chi saranno i giocatori secondo lui più impattanti della partita: «Chi il protagonista della prossima giornata? Ildio e quindi Calhanoglu e Pulisic».-News - Ultime notizie e calciomercato ...