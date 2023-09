(Di mercoledì 13 settembre 2023) Attesa per i dati sui prezzi di agosto, che daranno indicazioni alla Federal Reserve per le prossime mosse. Ancora inil prezzo del. Sotto la lente i tech dopo Apple e i titoli della moda, con i numeri Inditex (Zara) e l'annuncio dell'Ipo di Birkenstock. Tokyo in calo dopo il rimpasto di Governo.

Avvio in calo per i mercati europei, dopo l'andamento misto di ieri. A Milano - 0,12% per l'indice Ftse Mib (a quota 28.519.punti) dopo +0,21% di ieri. Nel resto d'appena sotto la parità anche gli indici di Londra, Francoforte e Parigi. Sono variazioni limitate che riflettono il clima di attesa di queste ore. Domani la Bce deciderà sui tassi di interesse: ...Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Seduta incerta per leeuropee, con gli investitori alla finestra in attesa di conoscere il dato di domani sull'inflazione americana e le decisioni della Bce sui tassi giovedì. Londra ha chiuso la seduta in rialzo ...... con acquisti evidenti sia sulle principalieuropee che americane. È importante notare che ... i mercati reagiscono anche alle recenti revisioni al ribasso delle prospettive di crescita in, ...

Borse, Europa debole con focus su inflazione Usa. Petrolio sempre in rialzo Il Sole 24 ORE

Borse oggi in diretta | Ftse Mib in calo con Cnh e Snam. Lo spread sale a 176 in attesa dell’asta di Btp Milano Finanza

Le aspettative di un calo del dato “core” al 4,3%; domani la Bce che deciderà se continuare nella stretta monetaria oppure optare per una pausa ...L'avvio di oggi è in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,17% a 7.290 punti, mentre Londra lo 0,31% a 7.520 punti. Francoforte è poco variata (+0,02% a… Leggi ...Il Brent supera i 92 dollari a barile e il Ceo di Bp se ne va: pessimi segnali alla vigilia delle riunioni delle banche centrali sui tassi - Mediobanca verso lo scontro ...