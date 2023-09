Giornata "no" per laitaliana, in flessione dell'1,04% sul FTSE MIB , troncando così la scia ... Tra i best performers di, in evidenza Banca MPS (+0,98%) e Iveco (+0,87%). I più forti ...Laschermata contro l'antitaccheggio., ladri rubano in negozi Due ragazzi di 18 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia per il reato di furto aggravato in concorso . I due, peruviani, ...Amplia il calo Piazza Affari al traguardi di metà seduta, con l'indice Ftse Mib sotto la parità di oltre l'1% a 28.293 punti. In rialzo a 178,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi,...Ladiè debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, resistente Iveco , ...

Borsa: Milano debole (-1%), pesano Cnh ed Enel, bene Iveco La Sicilia

Un anno di Governo Meloni: la Borsa di Milano batte tutti. E ora - 24+ 24+

(LaPresse) Magliette firmate e cappellini di marca rubati nei negozi in via Monte Napoleone a Milano grazie al trucco della borsa schermata.Magliette firmate e cappellini di marca rubati nei negozi in via Monte Napoleone a Milano grazie al trucco della borsa schermata. La polizia di Stato ha arrestato lunedì pomeriggio due cittadini peruv ...Amplia il calo Piazza Affari al traguardi di metà seduta, con l'indice Ftse Mib sotto la parità di oltre l'1% a 28.293 punti. (ANSA) ...