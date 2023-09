Borsa | l' Europa prosegue negativa dopo l' inflazione Usa

E ancora: l''attualmente non dispone di una strategia federale per finanziare' ingenti investimenti in tempi brevi, tra cui la difesa, la transizione verde e la digitalizzazione. 'Ne' le ...Le Borse europee proseguono in calo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. I mercati, alla vigilia della riunione della Bce, attendono le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. ...... costituito per promuovere e coordinare il progetto di espansione delle attivita' ine a livello globale con focus iniziale in Germania, Francia, Austria, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, ...Sempre l'inflazione catalizza l'attenzione anche inin attesa della Bce di giovedì: ...avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Apertura Borsa Europa in calo, occhi su inflazione USA QUOTIDIANO NAZIONALE

Cavalcando l’onda della visibilità ottenuta grazie al kolossal hollywoodiano Barbie, la società tedesca ha presentato un’Ipo negli Stati Uniti ...Le Borse europee proseguono in calo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. I mercati, alla vigilia della riunione della Bce, attendono le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria.Il Ceo di Bp costretto alle dimissioni per una relazione passata con una collega. Ora cambierà la strategia impostata sulle rinnovabili Intanto il petrolio sale e mette la Bce sotto pressione: giù i ...