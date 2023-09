Borsa | l' Europa chiude fiacca in attesa della Bce

Ad allontanare i talenti nel proseguire la propria carriera o Italia sono soprattutto la mancanza di meritocrazia (84%) e i salari bassi e poco competitivi con il resto d'(72%). Sono i ...A corrente alternata le utility (A2a +1,96%, Hera +0,56%, Italgas - 1,59%, Enel - 1,18%), in una seduta in generale debole per il comparto in. In coda Interpump ( - 2,24%) e Cnh Industrial ( - ...A Piazza Affari si sono mosse in rialzo anche Erg (+1,27%) e Amplifon (+0,97%). Poco mosso il comparto auto (Stellantis - 0,33%, Pirelli - 0,54%). Il settore in un primo momento aveva reagito bene al ...Le Borse europee chiudono fiacche la seduta dopo l'inflazione negli Stati Uniti. Dopo il dato dell'inflazione americana e alla vigilia della riunione della Bce i mercati cercano spunti sulle prossime ...

A Piazza Affari in luce Mps e Bper, giu' Cnh (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 set - L'inflazione americana salita al massimo da giugno ...THE US inflation partially disappoints, but does not scare Wall Street which moves cautiously upwards, while European stock markets remain nervous and close slightly lower awaiting the decisions that ...