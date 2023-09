(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con i 500 euro di contributo i neo diciottenni possono acquistare libri, biglietti di concerti, ingressi a mostre, abbonamenti a quotidiani e riviste. Come fare domanda

Con i 500 euro di contributo i neo diciottenni possono acquistare libri, biglietti di concerti, ingressi a mostre, abbonamenti a quotidiani e riviste. Come fare domandaNel corso dell'assemblea saranno trattati argomenti inerenti alla, […] Politicamarittimi, l'assessore regionale Berrino: 'Il Governo ha ascoltato le richieste' Posted on 16 ...'Con l'introduzione dell'Art, il mecenatismo ha assunto un'importanza che mai aveva avuto in Italia e una nuova visione della, più simile al mondo anglosassone - ricorda il segretario ...Dalle istruzioni sulla nuova cartaalle modalità di rifinanziamento dei fondi di credito ... Emblematico è il caso delocchiali che è diventato operativo dopo più di due anni dalla sua ...

Bonus cultura, per i nati nel 2004 domande entro il 31 ottobre LA NAZIONE

Bonus Cultura: come funziona e i modi per fare domanda QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno ha vinto il concorso Art Bonus, collegato al programma di mecenatismo.Sono stati 269 i progetti a prendere parte alla 7^ edizione del Concorso Art Bonus, di cui 116 hanno partecipato alla semifinale sul sito artbonus.gov.it e 12 ...(ANSA) - ROMA, 13 SET - Sono il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno, per la categoria Beni e luoghi della cultura, ...