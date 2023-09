Bonucci fa causa alla Juventus

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Leonardo : Richiede un risarcimento danni per il trattamento subito durante gli ultimi mesi La storia d’amore tra Leonardoe lasi è conclusa ufficialmente con il trasferimento del difensore all’Union Berlino nelle ultime ore di calciomercato. Tuttavia, la fine di questa lunga e fruttuosa relazione non è stata priva di turbolenze, e ora sembra destinata a prendere una piega legale. Azione legale di, ex capitano della, ha deciso di portare la sua ex squadra in tribunale con una richiesta di risarcimento danni. Ritiene di aver subito danni sia di natura professionale che d’immagine adel trattamento ricevuto dsocietà negli ultimi mesi. I legali del giocatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, hanno ...

