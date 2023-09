Bonucci fa causa alla Juve anche per i tanti calciatori costretti a subire Corsport

(Di mercoledì 13 settembre 2023)contro lantus. L’ex difensore bianconero – ora all’Unione Berlin – ha deciso di fareal club per il trattamento che ha ricevuto quest’estate. Scrive il Corriere dello Sport. I legali del giocatore, in base all’accordo collettivo dei, hanno intentato unacon la richiesta di risarcimento per danni di natura professionale e di immagine.ritiene premeditata la decisione di essere messo fuori rosa e di aver dovuto, di conseguenza, affrontare situazioni anomale, non comuni per un atleta professionista. Nello specifico, allenamentisera e in orari differenti rispetto a quelli della prima squadra, senza la presenza dello staff tecnico. Non solo, il giocatore sostienedi non aver avuto accesso ad alcune ...

