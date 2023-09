Bonucci e la Juve alle vie legali | la moglie | ‘Cosa rimane? Nemmeno uno squallido | ultimo abbraccio’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-13 14:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Martina Maccari,dell’ex calciatore dellantus Leonardo, passato all’Union Berlino alla fine della sessione di calciomercato ma ancora al centro di una disputa legale con i bianconeri, ha indirizzato alla società torinese una lunga e accorata lettera tramite i propri social: “Cosa ciquindi?unabbraccio. È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare. Perché guardarti mi fa credere che per un momento, forse, tu possa sentirmi. 13 anni. Per tredici lunghi anni Tu ed Io siamo state Amiche. E Tu lo sai. Di quelle che una è più grande e una è più piccola, una è amata da tutti e l’altra deve invece faticare per trovare il ...