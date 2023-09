... nonostante noi non abbiamo condiviso alcune politiche, a partire da quelle ambientali fatte dal suo ministro Cingolani", le parole di Angelodinei pressi di Montecitorio.Lo scrive su X il co - portavoce di Europa Verde e deputato diAngeloLa conferenza stampa vedrà la partecipazione di importanti figure politiche e attivisti ambientali, tra cui Angelo, co - portavoce di Europa Verde, Luana Zanella, capogruppoalla Camera; ...Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato diAngelo, che prosegue: ' Le proposte dell'eurodeputato Sergio Berlato - aggiunge- sembrano preparare il terreno ...

Bonelli (Avs): Draghi potrà fare bene in Ue, anche se non abbiamo condiviso alcune sue politiche La7

Femminicidi, Angelo Bonelli-AVS: "Ieri la ministra Roccella non c'era alla Camera per approvare la riforma del Codice Rosso" La7

AGI/Vista - "E' noto che Draghi sia persona autorevole e rispettata, di fatto ha salvato l'euro e ha salvato molte economie. Quindi diciamo che penso che Draghi potrà fare bene, nonostante noi non abb ...Alla conferenza stampa partecipano Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera, i deputati di Avs Filiberto Zaratti, Elisabetta Piccolotti, Devis Dori e ...Bisogna agire perché non possiamo più permettere che si muoia di lavoro". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra.