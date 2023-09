... che ha dimostrato "che vogliamo introdurre qualcosa che quando siamo stati alnon siamo stati in grado di captare". Per, Meloni "ha capito che anche la maggioranza degli elettori ..., però, come di sicuro tutto il Pd emiliano romagnolo, non sarà fra quelli che se ne ... Tutta Reggio detterà il programma didella città del futuro, previa compilazione, con tutor, di ......"molto parziale" (per come dichiarato dall'allora presidente della commissione stessa) il ...anno versa circa 100 milioni di tasse e accise in più proprio per ripagare un prestito del(...Niente Schlein, quindi, e neanche Stefano(che Possamai aveva votato alle primarie), in ... Ildeve occuparsene, l'opposizione deve tenerla ai primi punti dell'agenda e incalzare la ...

Bonaccini: «Bene Schlein contro il governo. Nel PD c'è bisogno di ... Partito Democratico

Bonaccini (Pd): “Il governo cerca mance per rispettare le promesse elettorali ma non ci sono risorse” Globalist.it

Manovra, Bonaccini (Pd): «Mancano le risorse, c'è una gara tra ministri e partiti della maggioranza a cercare quasi delle mance per pagare le promesse elettorali che non danno un disegno organico dei ...Tre partiti che puntano sull’agenda dei diritti civili e delle minoranze, alcune proposte radicali contro il mercato, e altre a favore di ..."Anzi, questo conferma che il governo è impegnato non solo a trovare le migliori soluzioni per accelerare le procedure, mantenendo fede agli impegni presi, ma anche a porre rimedio ai grossolani ...