Bombardamenti 43 | Avellino ricorda “Con animo fierissimo”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlla vigilia del 14 settembre, giorno della commemorazione deidel 1943, il Comune dipresenta l’iniziativa intitolata “Con”, in questa occasione rivolta anche e soprattutto ai più giovani affinchè non si disperda la memoria di ciò che ci siamo lasciati alle spalle. E il dirigente comunale alla cultura, Gianluigi Marotta, in conferenza stampa insieme al sindaco Gianluca Festa, a spiegare i dettagli della manifestazione che ricorre a 80 anni dal tragico evento: “Il decreto del Presidente della Repubblica che assegna le medaglie al valor civile per i coraggiosi combattenti della guerra cita proprio quell’che ha contraddistinto l’Irpinia anche dopo i tragici eventi del terremoto del 1980- ...

Le prime avvisaglie risalgono al 20 agosto: alle 13,30 suonò l'allarme, eppure, "non pensando airitenuti inutili su Benevento", la popolazione rimase in casa; alle 13,45 una formazione .... Sono trascorsi 80 anni daiche colpironosul finire della seconda guerra mondiale. Giovedi 14 settembre la città ricorderà le tremila vittime in Piazza del Popolo. Il Comune ha emanato un'apposita ...

Rivivono attraverso testimonianze e racconti, lettere e pagine di diario i bombardamenti del settembre '43 che colpirono con furia anche l'Irpinia. L'occasione è offerta dal convegno promosso da “Ins ...Per non dimenticare l’orrore della guerra e la vigliaccheria del fuoco amico, ma anche per ricordare chi su quella dolorosa pagina aveva speso tante energie in termini di divulgazione.E' dedicato alla memoria di Andrea Massaro il convegno promosso da "Insieme per Avellino e l'Irpinia" "Settembre 1943, ottanta anni dopo l'Irpinia non dimentica", in programma il 9 settembre, alle 17, ...