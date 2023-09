Blitz Ultimo Atto | Arrestati Vertici Cosca Mafiosa Etnese tra L' Aquila e Catania

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'- Un massiccio intervento delle forze dell'ordine, noto come "," ha portato all'arresto deidi unaetnea, coinvolgendo 13 indagati in totali nell'operazione. Questo, coordinato da oltre cento militari dell'Arma, ha interessato le province die L'. I reati contestati agli indagati includono associazione, estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e altri reati aggravati dalla presenza del metodo mafioso. Uno dei metodi utilizzati dallaper estorcere denaro ai propri affiliati detenuti era la distribuzione di biglietti per giri gratuiti sulle giostre ai figli di questi ultimi. Questa pratica è ...

Non ce l'ha fatta neanche l'degli otto cuccioli di cane trovati da una signora di Pergo, nel comune di Cortona (Arezzo). I cuccioli erano chiusi in un sacco nero gettato nella spazzatura. La donna, seppure sotto shock ...

Blitz dei Carabinieri di Venezia nella zona dell'Arsenale di Venezia, con l'ispezione di un enorme edificio abbandonato ubicato a ridosso dell'imbarcadero "Bacini". (ANSA) ...