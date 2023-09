Blitz antimafia a Catania Giostre gratis ai figli degli affiliati detenuti Video 

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Biglietti per girisulleai: era uno dei modi di pagare il 'pizzo' a un clan di Biancavilla emerso dall'inchiesta 'Ultimo atto' della Dda della Procura disu indagini dei carabinieri che hanno arrestato oggi 13 persone. Le estorsioni erano a tappeto e alle richieste dei mafiosi non poteva sottrarsi nessuno. Secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, vittime dell'estorsione sarebbero stati anche i giostrai, costretti a dare circa duemila biglietti per le attrazioni (la ruota o il tagadà), così che ideiavebbero potuto godersele. Riscontrate 6 estorsioni ai danni di imprenditori dell'edilizia, della ristorazione e del ...