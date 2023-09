Bimbo trovato agonizzante sul ciglio della strada | occhi puntati sulla famiglia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ecco com’è morto il piccolo Bilal, il ragazzinomorto sula Portogruaro. Il piccolo, di 18 mesi, era il figlio di una coppia serba residente in Veneto che solo qualche mese prima aveva perso anche un altro figlio, morto in seguito a problemi medici. Secondo i medici, il ragazzino sarebbe deceduto per via di un terribile trauma cranico, dovuto ad “un’azione di schiacciamento”, fanno sapere le autorità. >> “In 5 con un borsone”. Scomparsa Kataleya, indagati dopo la scoperta fuori all’Hotel Astor L’ipotesi più probabile quindi è che lo stesso sia stato causato dal pneumatico di un’auto. Ma cosa è successo, anche a grandi linee? Nessuno lo sa con certezza visto che le testimonianze dei familiari sono ancora troppo confuse. Sembra infatti che il piccolo Bilal, a dispetto di quello ...

I Carabinieri analizzano la registrazione della telefonata al 118 con cui i parenti hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. All'inizio si pensava che il ...TG Veneto News.di un anno e mezzoagonizzante in strada a Portogruaro . Il piccolo è morto ieri sera in ospedale. Per la famiglia è caduto dal cofano di un'auto, ma c'è anche l'ipotesi di un ...Sul fatto indagano i carabinieri Di: Redazione Sardegna Live Undi 18 mesi è statoagonizzante in strada, poi è morto in ospedale. L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto a Portogruaro. Il piccolo sarebbe statopoco lontano ...Tragedia a Portogruaro, vicino Venezia, con ancora troppi punti oscuri. Undi un anno e mezzo, Balil Kurtesi, è statoin strada con un grosso ematoma al capo ieri pomeriggio ed è deceduto all'ospedale della cittadina. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, ...

Bimbo trovato agonizzante in strada: muore in ospedale poco dopo Today.it

Portogruaro. Bambino di 18 mesi trovato agonizzante in strada dalla mamma: muore in ospedale. Giallo sulla din ilgazzettino.it

L’inchiesta verso una svolta. Ispezionati i rubinetti delle camere occupate dai parenti della bimba. Anche due zii nel mirino della procura: accertamenti su un borsone e due trolley usati per il trasl ...Il brutto episodio nel parcheggio di via del Cavallaccio. E’ intervenuta la Municipale. La piccola ferita alla testa.Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale a causa di traumi alla testa. La causa potrebbe essere una caduta dal cofano di un'auto o un'investitura da parte di un'auto pirata.